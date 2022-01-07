ليبيا.. تركيا تنوي إخراج دفعة جديدة من المرتزقة السوريين

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، أن وفدا تركيا زار طرابلس ومصراتة قبل يومين، وأبلغ المسؤولين بنقل دفعة جديدة من "المرتزقة السوريين" إلى خارج البلاد مطلع الأسبوع القادم.

وأضافت أن الوفد الأمني التركي زار مقر القوات المشتركة بطرابلس، وعقد لقاء ثلاثيا مع "وفد أمني إيطالي من أجل تنسيق الجهود الأمنية واللوجستية".

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كما ذكرت أن الوفد التركي التقى أيضا المرشح الرئاسي فتحي باشاغا في مصراتة، مشيراً إلى أن تركيا تريد تعيين مبعوث آخر "بصلاحيات أوسع" من صلاحيات سفيرها في ليبيا.

انسحاب مرحلي

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي لآلاف من القوات الأجنبية التي قاتلت على جبهتي الصراع في الدولة التي يمزقها الصراع.

وقالت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، "حدث هذا الانسحاب الأول الذي يشكل بادرة إيجابية أولى بعد مؤتمر باريس الذي عقد في 12 نوفمبر 2021"، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.

وكان من ضمن بنود مؤتمر باريس حول ليبيا، التشديد على ضرورة حل مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد.

يذكر أن أنقرة كانت دفعت بآلاف المقاتلين السوريين منذ نحو 3 سنوات إلى الأراضي الليبية، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ومنذ ذلك التاريخ، توالت الدعوات الدولية من أجل ضرورة خروجهم، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة أن وجودها في البلاد شرعي، وبغطاء من طرابلس على الرغم من أنها تعهدت بمخرجات مؤتمر برلين الأول (يناير 2020) والثاني (يونيو 2021) الذي نص أيضا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية.