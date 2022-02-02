الجزائر.. 8 قتلى في حريق مهول إثر افجاز للغاز

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب آخران بجروح، الثلاثاء، في حريق التهم ثلاثة منازل بولاية سطيف في شرق الجزائر، إثر انفجار في مخزن لمواد التجميل، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وكتبت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك أن "حصيلة حادثة سطيف، انفجار بطابق أرضي لمنزل خزنت فيه مواد أولية لصناعة مواد التجميل، ارتفعت إلى ثماني وفيات".

مادة اعلانية

ووقع الانفجار في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق إلى ثلاثة منازل مجاورة.

وأدى الحريق إلى مصرع ثلاثة رجال وامرأتين وثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين بجروح، كما أوضحت الحماية المدنية.

في نفس السياق، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لذات السلك النظامي، النقيب أحمد لعمامرة، لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الانفجار المتبوع بحريق طال في البداية منزلا فرديا به محل لتخزين مواد التجميل ثم انتشرت ألسنة اللهب إلى 4 منازل مجاورة بسبب شدة الرياح.

وأضاف المتحدث أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ طفلين اثنين، إضافة إلى إخماد النيران وإجلاء الضحايا داخل المنازل المتضررة.

وأوضح النقيب أحمد لعمامرة بأنه تم تسخير فرق الإنقاذ والنجدة التابعة للحماية المدنية لعديد بلديات الولاية على غرار عين آزال وعين ولمان وقجال وسطيف.

وفي سنة 2020، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين، ونجم الحادث يومها عن تضرر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.