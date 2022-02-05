مسؤول مغربي عن ريان: نتمنى أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير

في وقت تتوجه فيه أنظار الملايين إلى تلك الحفرة التي احتوت طفلاً مغربياً أكثر من 5 أيام، وسط أخبار تتدفق بين الثانية والأخرى عن حركة بطيئة لريان، تمنّى مسؤول محلي أن تحمل الساعات القادمة بشرى خير.

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وأضاف كاشفاً ألا جديد الآن بخصوص الحالة الصحية للطفل ذي الخمس سنوات والذي أضحى حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ونشرات الأخبار.

كما أوضح من موقع الحادث، أن المرحلة الثانية من عملية الحفر لإنقاذ الصغير شارفت على نهايتها، مؤكداً أن المعنيين باتوا يسابقون الزمن لإنقاذ الطفل.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ تسير على قدم وساق، مؤكدا أن عملية الحفر لإنقاذ ريان شارفت على نهايتها.

إلى ذلك، كشف مصدر صحافي لـ"العربية" عن أن شاحنتين للدرك تتجهان لمنطقة عمليات إنقاذ ريان من أجل تفريق الحشود التي بات تواجدها خطراً على العملية بأكملها.

لليوم الخامس في ظلمات البئر

يذكر أن الطفل المغربي ريان أورام دخل يومه الخامس دون طعام أو شراب في ظلمات البئر السحيقة، بينما تتواصل جهود إنقاذه بدخول المزيد من عناصر الإنقاذ إلى النفق قرب موقع الصغير، لكن وقوع انهيارات جزئية أثارت المخاوف.

وحصلت "العربية" على مقطع حصري لعملية الحفر اليدوي من داخل النفق الأفقي بمنطقة عمليات إنقاذ ابن الخمس سنوات، فيما لم يعرف حتى الآن الوقت المتبقي لإخراجه.

ووفق المعلومات، أفاد رئيس فرق الإنقاذ المغربية أنه جار العمل على تركيب 3 أنابيب معدنية لمد نفق أفقي يمكن فرق الإنقاذ من الوصول للطفل ريان، وذلك بعد عملية الحفر العمودي والأفقي والتي تشكل من خلالها مثلث تحت مستوى المكان الذي يوجد فيه الصغير بمقدار مترين.

كما أفاد مراسلنا أن السلطات المغربية استقدمت أنابيب أكبر من الموجودة في موقع سقوط الصغير، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في عمق الحفرة لتجهيز النفق الأفقي للوصول لموقع ريان في البئر.

كذلك، أضاف أن الوجود الكثيف للمتفرجين حول البئر قد يعرض عمليات الإنقاذ للخطر، لافتاً إلى أن لا جدول زمنياً لإخراج الطفل من البئر وفرق الإنقاذ تضع سلامته كأولوية.

أخطر المراحل

ودخلت عملية الإنقاذ، مساء اليوم الجمعة في أخطر مراحلها، بحسب ما أكد رئيس فرق الإنقاذ على الأرض في منطقة اغران القريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب.

من جهته، أكد الهلال الأحمر مجدداً أنه يواصل تقديم الأكسجين باستمرار للصغير العالق في البئر الجافة منذ مساء الثلاثاء.

يشار إلى أن ابن الخمس سنوات كان سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدا، والتي يصعب النزول فيها.

فيما أثارت قصته اهتماماً واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، وترقباً كبيراً لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم "أنقذوا ريان" قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في المغرب.