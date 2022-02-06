رئيس تونس يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء: من الماضي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي, في خطوة مثيرة للجدال ستفجر صراعا حول القضاء.
إلى هذا، قال سعيد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
وقف كافة الامتيازات
وقبل أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
حينها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيد ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 إ[ريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
مراجعة كل المنظومة القضائية
وسبق أن عبر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحدث عن انتفاعهم بـ"منح شهرية تقدر بـ2364 دينارا وبوصولات بنزين تقدر بـ400 دينار لكل عضو"، وتعهد بمراجعة كل المنظومة القضائية، ومنها الحقوق المخولة للمجلس الأعلى للقضاء.
يأتي قرار حل المجلس بعد أزمة بدأت بمطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، وبعد توجيهه انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.
ويعطي "الأمر الرئاسي 117"، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي قيس سعيّد الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.
-
شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلبطمأن الفنان السعودي رابح صقر جمهوره على وضعه الصحي، كاشفاً تفاصيل آخر تطورات حالته.ونشر مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" السبت ظهر فيه وهو يمارس رياضة ... السعودية
-
وسط أزمة أوكرانيا.. قاذفتان لموسكو فوق بيلاروسياوسط توترات متفاقمة بشأن أوكرانيا، أرسلت روسيا السبت قاذفتين بعيدتي المدى قادرتين على حمل رؤوس نووية في دورية فوق أجواء حليفتها بيلاروسيا.وقالت وزارة ... العرب والعالم
-
كسر ذراع بريطاني جراء التعذيب في سجون الحوثيطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن مواطن بريطاني تحتجزه ميليشيا الحوثي في اليمن منذ نحو خمس سنوات.كما دعت المنظمة الدولية، في بيان، الحكومة ... اليمن