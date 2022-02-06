الطفل ريان
مشهد حزين.. شاهد أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته
ظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيها خبر وفاة ابنها بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 متراً تحت الأرض
ظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيها خبر وفاة ابنها ريان، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض.
وأجرت قناة "الغد" لقاء مع أسرة الطفل الراحل ريان عقب وفاته.
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إعلان وفاة ريان
وأعلن الديوان الملكي في المغرب، السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.
وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب، أنه على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.
يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.
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