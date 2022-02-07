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بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي الذي توفي في بئر

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هيثم
الطفل هيثم

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي الذي توفي في بئر

وظهر منشور خاص بوالد الطفل على فيسبوك طالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توفي الطفل هيثم مسعود حيدر الأحد، إثر سقوطه في بئر سطحية داخل مسجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.

وصدمت حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استذكر الليبيون حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي لخمسة أيام داخل بئر على عمق 32 مترًا في منطقة شفشاون المغربية، وفارق الحياة.

وفاة الطفل ريان المغرب العربي الطفل ريان وفاة الطفل ريان

وكتب والد الطفل منشورا على فيسبوك طالب فيه بمعرفة مصير ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولم يعرف وجهته، ليتبيّن لاحقاً أنه سقط في البئر، ليفارق الحياة على إثر ذلك.

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