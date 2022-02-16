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مجلس القضاء الجديد المُعيّن من قيس سعيد يباشر عمله في تونس

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Members of the Tunisian security forces stand outside the closed headquarters of Tunisia's Supreme Judicial Council (CSM) in the capital Tunis on February 7, 2022. Tunisian President Kais Saied on February 5 dissolved the country's top independent judicial watchdog accusing it of bias, the latest controversial move since he sacked the government last year. Saied accused the CSM, an independent constitutional body set up in 2016 to guarantee the good functioning and independence of the judiciary, of serving political interests. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
مقر المجلس الأعلى للقضاء المنحل في تونس
تونس

مجلس القضاء الجديد المُعيّن من قيس سعيد يباشر عمله في تونس

الكاتب العام لـ"المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" أكد عدم تواجد أي عضو من أعضاء "المجلس الأعلى للقضاء" المنحل في مقره بالعاصمة

العربية.نت

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أفاد الكاتب العام لـ"المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" في تونس محمد بن عياد بأنّ موظفي المجلس باشروا صباح اليوم الأربعاء عملهم بمقر المجلس بالعاصمة.

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية التونسي للأنباء أن الجهات الرسمية دعت الموظفين "للالتحاق بمقر المجلس ومباشرة عملهم بشكل اعتيادي بصفتهم موظفين عموميين"، مشيراً إلى "عدم تواجد أي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل" في المقر.

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كما أكد أن الحماية الأمنية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء "عادية"، مضيفا: "لا يوجد أي انتشار أمني استثنائي في محيطه".

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر قد أكد في 7 فبراير الجاري بأن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين والعاملين من الدخول إليه.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أصدر الأحد الماضي مرسوماً ينصّ على استحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء".

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