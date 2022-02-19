باشاغا في مصراتة مسوّقاً حكومته.. مناكفة بعقر دار الدبيبة

لا شك أن أي مراقب للمشهد الليبي بات يدرك أن المعطيات انقلبت رأسا على عقب، مع تعيين البرلمان فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، فيما يصمم رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة مواصلة مهامه، متحدياً مجلس النواب.

وفيما يسعى الدبيبة إلى جمع أوسع قدر ممكن من الدعم والتأييد، واعدا بإجراء انتخابات في يونيو المقبل ما قد يغري العديد من الليبيين التواقين إلى التغيير، أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم السبت، أن باشاغا التقى مساء أمس أعيان وقادة مدينة مصراتة -التي يتحدر منها منافسه أيضا- وطرح عليهم مشروع حكومته.

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ملف المصالحة

كما أكد خلال الاجتماع على العمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي. وشدد على أن حكومته ستسخر كافة الجهود للدفع بملف المصالحة.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات التي عقدها وزير الداخلية السابق، والرجل القوي على الساحة السياسية الليبية من أجل تقوية موقفه والمضي في تشكيل حكومة جديدة وسط التحدي الذي يواجهه من قبل الدبيبة.

وكان دعم موقعه سابقا بتقاربه مع خصمه السابق قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

شبح الفوضى

فيما عمدت حكومة الدبيبة إلى حشد القوى في العاصمة طرابلس، موجهة سهام الانتقادات إلى المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز للقائها قبل أيام باشاغا.

لكن بين هذا وذاك يتخوف المراقبون من أن تغرق البلاد ثانية في الفوضى والانقسام، لاسيما أن الطرفين تؤيدهما تشكيلات وفصائل عسكرية.

كما أنه حتى الآن، لم يحسم بعد هذا الصراع على السلطة لأي من الجانبين، في ظل تذبذب وتضارب المواقف المحلية والدولية، ما زاد من غموض المشهد السياسي، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح من جديد!