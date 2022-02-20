تشكيلة حكومة باشاغا المنتظرة في ليبيا..27 وزارة ومحاصصة إقليمية

يستعد رئيس حكومة "الاستقرار" الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على نواب البرلمان، للمصادقة عليها ومنحها الثقة.

وقبل ذلك، كشفت مصادر ليبية لـ"العربية" عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كافة الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.

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وأضافت المصادر نفسها أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طربلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.

وبالإضافة إلى تحديات إزالة العقبات التي واجهت العملية الانتخابية السابقة وتهيئة البلاد لانتخابات أخرى وكذلك توحيد مؤسسات البلاد، ستجد حكومة باشاغا نفسها أمام تحدّ آخر وهو استلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة التنحي عن منصبه أو تسليم الحكم قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.

وهذا الصراع على السلطة لم يحسم إلى حدّ الآن لأيّ من الأطراف، في ظلّ تذبذب وتضارب المواقف المحليّة والدولية، وهو ما زاد من غموض المشهد السياسي في البلاد، وسط مخاوف من حدوث انقسام جديد في البلاد، قد ينتهي باندلاع صراع مسلّح في البلاد.

ومن المتوقع أن يعلن الدبيبة، اليوم الأحد، عن خارطة طريق تتضمن روزنامة محددة لإجراء الانتخابات تبدأ في شهر يونيو المقبل، بينما يستعد البرلمان لعقد جلسة عامة غدا الاثنين، حول مشاورات تشكيل الحكومة.