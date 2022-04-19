الأمم المتحدة تدين هجوماً استهدف معسكراً للجيش في ليبيا

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بسيارة مفخخة الليلة الماضية والذي استهدف منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الليبية في بلدة أم الأرانب بجنوب غرب البلاد.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم الثلاثاء، أنها تدين هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، والذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية حسبما ورد في التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين.

مادة اعلانية

وكان معسكران للجيش الليبي في منطقة أم الأرانب جنوب البلاد تعرضا أمس لهجوم بسيارة مفخخة.

أتى هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف دورية عسكرية في سبها من قبل مجهولين، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

2/1 تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بسيارة مفخخة الليلة الماضية والذي ورد أنه استهدف منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في بلدة أم الأرانب بجنوب غرب ليبيا. وأفيد بأن "تنظيم الدولة الإسلامية" قد تبنى المسؤولية عن هذا الهجوم. pic.twitter.com/oIqHHBixkX — UNSMIL (@UNSMILibya) April 19, 2022

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام عادة تشير إلى تنظيم داعش، الذي غالبا ما يتبنى مثل هذه العمليات.

يذكر أن سبها والمدن المجاورة لها شهدت أعمال عنف وهجمات إرهابية وتفجيرات طيلة السنوات الماضية.

كما تعرضت تلك المدن لضربات جوية أميركية استهدفت عادة قادة وفلول عناصر التنظيمات "الإرهابية" التي تنشط في المناطق الصحراوية القريبة منها.