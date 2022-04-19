لملاحقة خلايا داعش.. الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية بالجنوب

أعلن الجيش الليبي عن إطلاق عملية عسكرية بريّة واسعة جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، لملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش المتمركزة في المنطقة، والتي لا تزال تهدد استقرار وأمن البلاد.

يأتي تحرك الجيش بعد ساعات من هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، استهدف معسكراً لكتيبة "طارق بن زياد" بمنطقة أم الأرانب بمدينة سبها جنوب البلاد، وأسفر عن جرح 3 عناصر من الجيش وخسائر مادية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

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أعمال عنف

يذكر أن سبها والمدن المجاورة لها شهدت أعمال عنف وهجمات إرهابية وتفجيرات طيلة السنوات الماضية، كما تعرضت هذه المدن لضربات جوية أميركية استهدفت عادة قادة وفلول عناصر التنظيمات الإرهابية التي تنشط في المناطق الصحراوية القريبة منها.

وأواخر شهر يناير الماضي، قتل الجيش الليبي 23 عنصرا من تنظيم داعش، بضواحي مدينة القطرون جنوب البلاد، رداً على مقتل اثنين من الجنود خلال تعرّض دورية تابعة للجيش الليبي، إلى هجوم إرهابي بين منطقتي مجدول والقطرون، خلال عودتهم من عملية استطلاع في مدية تراغن، في حادث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

تحديات كبيرة

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي تبذل جهوداً لبسط سلطتها على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة وإحكام السيطرة الأمنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة من الفصائل المسلحة الأجنبية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وكذلك من بقايا تنظيمي داعش القاعدة وداعش، التي تحاول كلها الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.