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الرئيس الجزائري يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي

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تبون ماكرون
عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون
الجزائر

الرئيس الجزائري يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي

ناقش الطرفان قضيا دولية منها الحرب في أوكرانيا وعواقبها إضافة إلى الأزمات الإقليمية لا سيما مالي

دبي _ العربية.نت

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ناقش الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عدة قضايا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية جمعت الجانبين، الخميس.

وحسب بيان للإليزيه والرئاسة الجزائرية، جدد الرئيس تبون تقديم التهاني إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

إيمانويل ماكرون (فرانس برس)
إيمانويل ماكرون (فرانس برس)

كما جدد الرئيسان رغبتهما في مواصلة الديناميكية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحسب نفس المصدر ناقش الطرفان، أيضا، قضيا دولية، منها الحرب في أوكرانيا وعواقبها، إضافة إلى الأزمات الإقليمية، لا سيما مالي، واتفقا على تعزيز التنسيق بين البلدين حول هذه القضايا.

وأعيد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا في 24 أبريل بحصوله على 58,55 % من الأصوات في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي حققت 41,45 % ما إظهر انقساما كبيرا في البلاد.

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وحصل ماكرون على ما يقارب 17 مليون صوت، مقابل نحو 12 مليون صوت لمنافسته، مارين لوبان.

وبلغت نسبة إقبال الفرنسيين على التصويت في إحدى المراحل 63.23 في المئة، وفقاً للأرقام الرسمية للداخلية الفرنسية.

وتراجعت نسبة الإقبال بنقطتين مقارنة بمؤشر التوقيت نفسه في انتخابات 2017، كما تراجعت نسبة الإقبال على التصويت ب4 نقاط مقارنة بالمؤشر نفسه في انتخابات 2012.

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