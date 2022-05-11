المغرب.. التحالف الدولي يبحث التصدي لداعش في شمال إفريقيا والشرق الأوسط   

يحتضن المغرب، الأربعاء، الاجتماع الوزاري للتحالف المناهض لتنظيم داعش، من أجل التباحث حول سبل "التنسيق واستمرار الالتزام الدولي" لمحاربة التنظيم المتطرف في شمال إفريقيا والتصدي لعودته في الشرق الأوسط.

وسيستعرض وزراء التحالف خلال الاجتماع "المبادرات المتخذة، في ما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات داعش"، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.

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كما سيتم التطرق إلى "مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها هذا التنظيم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وفق نفس المصدر.

ويتوقع أن تركز أعمال المؤتمر أيضا على القارة الإفريقية، حيث يبدو أن التنظيم المتطرف يسعى إلى تعزيز تواجده في منطقتي الساحل وخليج غينيا.

ويشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية ومسؤولون دبلوماسيون من عدة بلدان غربية وعربية، ويقام في أحد فنادق منطقة النخيل السياحية الفخمة بمدينة مراكش، تحت حراسة أمنية مشددة.

وكان من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المؤتمر مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، لكن تعذر حضور بلينكن بسبب إصابته بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وستنوب عنه المسؤولة الثالثة في وزارته، فيكتوريا نولاند.

وتأسس التحالف عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، الذي سيطر في أوج تمدده على أكثر من 110 آلاف كلم مربع بين العراق وسوريا.

ويضم التحالف 84 عضوا بين دول ومنظمات دولية، منها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والشرطة الدولية (إنتربول).

وإذا كان تنظيم داعش فقد السيطرة على معظم الأراضي التي كان يحتلها في العراق وسوريا، فإن التهديد الذي يمثله لم ينته بعد.

وتوعد التنظيم بالانتقام لمقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي في غارة أميركية بسوريا في شباط/فبراير، كما دعا أنصاره إلى استغلال الحرب في أوكرانيا لتنفيذ هجمات في أوروبا.