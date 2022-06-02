سفير أميركا في ليبيا: الخروج من المأزق عبر تنظيم انتخابات في أقرب وقت

قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الخروج من المأزق السياسي الراهن في البلاد يكمن من خلال تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة" في أقرب وقت ممكن.

ونقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، في مقابلة معها، أن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون.

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وحذر "مَن تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، بأنهم يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة"، مشيرا إلى أن الوضع الراهن "يؤجج حالة عدم الاستقرار على نحو متزايد وهو ما لا يرغبه أحد".

وأضاف أن خطر حدوث اشتباكات بين الجماعات المسلحة "يبدو حقيقيا للغاية"، داعيا الجهات السياسية في ليبيا إلى عدم الانخراط في "حرب مزايدات" للحصول على دعمها.

ووسط استمرار الانقسام الحاد في البلاد بين حكومتين، وبحثاً عن سبل لتمويل الحكومة المكلفة من البرلمان، انعقد اجتماع نيابي ليبي في مدينة سرت الثلاثاء بغياب بعض المسؤولين.

وحضر الاجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحي باشاغا وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، باستثناء مسؤولين من طرابلس.

وشدد صالح خلال كلمة ألقاها عند افتتاح الجلسة، على ضرورة التداول السلمي للسلطة، معتبراً أن رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين، في إشارة إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ودعا إلى وجوب محاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية.