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رئيس تونس يصدر مرسوماً بتعيين 13 والياً جديداً

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الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية - رويترز)

رئيس تونس يصدر مرسوماً بتعيين 13 والياً جديداً

دبي - العربية.نت

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إجراء حركة تغييرات في سلك الولاة تشمل تعيين 13 والياً جديداً.

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وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن سعيد استقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج، وناقش معهما الوضع العام في البلاد وجهود إنجاح استفتاء 25 يوليو تموز القادم.

وفي أغسطس من العام الماضي، عين سعيد أربعة ولاة جدد في محافظات بن عروس (شمالا) ومدنين وصفاقس وقفصة (جنوبا).

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات "استثنائية" منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

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