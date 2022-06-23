هبوط مروحية تقل وزراء بحكومة الدبيبة اضطرارياً.. ولا إصابات

أعلن الناطق باسم حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، أن خللا فنيا تسبب في هبوط اضطراري لمروحية تقل وزراء دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء عن تحطم المروحية قبيل إقلاعها من مطار جادو الليبي، بحسب مصادر لـ"العربية/الحدث".

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يشار إلى أن العاصمة الليبية تعيش أوضاعا متوترة وتوحي بتصعيد عسكري محتمل، حيث استنفرت الميليشيا الموالية للدبيبة قواتها وانتشرت في شوارع طرابلس ومداخلها الرئيسية، أمس الأربعاء.

توتر أمني

كما قامت بتطويق المقرات الحكومية، بعد أنباء عن تحرك ميليشيا الزنتان الداعمة لرئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وتمركزها في ضواحي العاصمة.

يذكر أن العاصمة الليبية شهدت خلال الأسابيع الماضية، تكراراً للاشتباكات بين مجموعات مسلحة وميليشيا مؤيدة للدبيبة وأخرى لباشاغا، في مشهد يعكس حجم المعضلة التي تعانيها البلاد، في ظل تنافس حكومتين على السلطة.

وتصاعد التوتر نتيجة رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية مهامها تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلفها البرلمان الليبي.