الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس في 15 يوليو
أغلقت الحدود البرية بين البلدين في 16 مارس 2020 بسبب فيروس كورونا
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إعادة فتح الحدود البرية مع تونس، حيث سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 15 الشهر الحالي.
ويخص هذا الإجراء حركة التنقلات من طرف السيارات والخواص، بعدما كانت حركة التنقل مقتصرة على البضائع بسبب الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا.
وأغلقت الحدود البرية بين البلدين في 16 مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، وبقيت الحدود مغلقة، فيما كانت تفتح معابر برية محددة في مواعيد محددة لإجلاء الطلبة والرعايا الجزائريين أو التونسيين العالقين بين البلدين، مع تطبيق التدابير الصحية الضرورية.
وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة فتح حدودها مع تونس، لتسهيل نقل السلع وتحسين المبادلات التجارية بين البلدين، بينما يتواصل منع عبور المسافرين.
ورغم تراجع تفشي فيروس كورونا وتخلّي أغلب بلدان العالم عن قيود السفر، بقيت الحدود البرية بين تونس وجارتها الغربية مغلقة، للصيف الثالث على التوالي.
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