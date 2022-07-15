الأطراف الليبية تتفق على "مبادئ أساسية" لتنظيم المصالحة

تبنّى المشاركون في الأعمال التحضيرية لاجتماع الأطراف الليبية الجمعة في برازافيل "عدّة مبادئ أساسية لتنظيم المصالحة الوطنية" في ليبيا، وفق البيان الختامي للقاء.

وشارك في اللقاء الذي رأسه وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، ممثّلون عن البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي وعن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

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ولم يُعرف ما إذا كانت كل الأطراف الليبية ممثلة، لاسيما الحكومتين المتنافستين، أي حكومة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا.



عبدالحميد الدبيبة فتحي باشاغا

ومن بين المبادئ التي جرى تبنّيها خلال اجتماع برازافيل، "الرفض الكامل لكل أشكال تدويل الأزمة الليبية وضرورة إزالة كل ما يعوق طريق المصالحة والتدخل الأجنبي"، بحسب ما جاء في البيان الختامي.

وأكد المشاركون "إدانة استخدام خطاب الكراهية وأعمال العنف والازدراء والشتائم والافتراء والغطرسة، وغير ذلك من المواقف والتصرّفات المخالفة للأخوّة والتفاهم والتضامن والتسامح".

وعُقد الاجتماع بحضور ممثل الأمم المتحدة في الكونغو كريس مبورو والمستشار الاستراتيجي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ليبات.

وليبيا الواقعة في أزمة سياسية كبرى منذ سقوط نظام معمر القذافي، تقوّضها الانقسامات. وكان من المقرّر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في بداية ديسمبر الماضي. وعلّق المجتمع الدولي آمالاً كبيرة على هذه الانتخابات لتحقيق الاستقرار في هذا البلد بعد عقد من الفوضى. إلا أنها تأجّلت إلى أجل غير مسمى، بسبب الخلافات العميقة حول القانون الانتخابي ووجود مرشحين مثيرين للجدل.

ومنذ اندلاع الأزمة الليبية في العام 2011، استضاف الكونغو عدّة اجتماعات وقمم بهدف إيجاد حلول لها. كما أن الرئيس ساسو نغيسو يشغل منصب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

وقال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو: "الحل للأزمة الليبية يأتي من إفريقيا".

من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي استقبله الخميس الرئيس ساسو نغيسو، إنه ناقش "الجهود التي يبذلها الكونغو والاتحاد الأفريقي.. لتحقيق استقرار والاستعداد للانتخابات في ليبيا".