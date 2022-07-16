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حرائق المغرب تتسبب بوفاة شخص وإجلاء 1000 أسرة

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Workers try to put out a forest blaze in Laarache, northern Morocco, Friday, July 15, 2022. Fires fanned by strong winds and extreme termperatures have spread across hundred of hectares since Thursday evening. (AP Photo)
الأمن يتفقد الأضرار إثر الحرائق في العرائش

حرائق المغرب تتسبب بوفاة شخص وإجلاء 1000 أسرة

النيران دمّرت ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال الغرب

العربية.نت

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لقي شخص حتفه في حرائق عنيفة التهمت مناطق غابات نائية في شمال المغرب منذ الأربعاء، ممّا أدى إلى إجلاء حوالي ألف أسرة.

وقال بيان صادر عن السلطات المغربية: "تمّ العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعدّدة" في أحد الحرائق في منطقة العرائش.

رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في شمال المغرب
رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في شمال المغرب

ودمّر ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال الغرب، وفق تقرير غير نهائي.

كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب التي أجّجها "الشرقي"، وهي رياح حارّة مصدرها الصحراء، 1100 عائلة على إخلاء حوالي 15 دوارة (قرية) في المناطق المتضررة في العرائش. كما جرى إجلاء حوالي 645 من السكان في ولايتي تازة وتطوان.

واحترق حوالي 70 منزلاً في تطوان بالقرب من ميناء طنجة، كما نفقت نحو مئة رأس ماشية.

محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
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ومن أجل مواجهة هذه الحرائق، تمّت تعبئة مئات من عناصر الحماية المدنية والقوات المسلّحة الملكية والدرك الملكي، بالإضافة إلى طائرات من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي. وساعد المتطوّعون والسلطات المحلية في وقف انتشار الحريق.

وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى إطفاء أحد الحرائق، بينما كان حريق آخر تحت السيطرة في ولاية العرائش.

ويتعرّض المغرب منذ عدّة أيام لموجة حارة، بحيث اقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافاً استثنائياً.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مروراً بإسبانيا وفرنسا.

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