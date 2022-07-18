إعلان الطوارئ غرب ليبيا.. وتشكيلات عسكرية تدعم باشاغا

أعلن جهاز دعم الاستقرار فرع المنطقة الغربية والكتيبة 55 مشاة ورشفانة، حالة الطوارئ في كافة المنطقة الغربية وتأييدها الكامل لحكومة فتحي باشاغا.

جاء ذلك عقب استعراض عسكري لجهاز دعم الاستقرار وكتيبة 55 وعدد من التشكيلات المسلحة في معسكر 27 بطريق الساحلي الذي يربط طرابلس بالحدود التونسية.

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من جهته، قال عضو مجلس النواب عن الزاوية علي ابو زريبة في تصريح خاص لـ"العربية" و"الحدث"، إن كل المنطقة الواقعة غرب طرابلس خارج سيطرة حكومة عبدالحميد الدبيبة، مشيراً إلى أنها تتبع للحكومة الليبية برئاسة باشاغا.

محادثات عسكرية

وكان مراسل "العربية" أفاد في وقت سابق اليوم بانعقاد محادثات عسكرية بين الشرق والغرب الليبي في العاصمة الليبية.

فيما أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى تابع لقيادة الجيش في وقت سابق اليوم، أن رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري، واللجنة العسكرية 5+5 الشرق، يتوجهون بزيارة رسمية لأول مرة لطرابلس.

كما أفاد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، بأن الناظوري سيتوجه برفقة اللجنة العسكرية 5+5 للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك للقاء رئيس الأركان محمد الحدادي ولجنة 5+5 الغرب.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي من أجل عقد اجتماع بين اللجنة العسكرية 5+5 بحضور رؤساء الأركان.

كما تابع أن الهدف منها توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

أزمة سياسية

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي، كان قد أعلن سابقاً عن خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عبر مناقشات مع جميع الأطراف تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

كما لفت إلى أن الخطة تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.