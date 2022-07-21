بآلاف البراميل.. حقول نفط ليبية تعود للعمل

بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن أن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول.

وذكرت المؤسسة في بيان، الخميس، أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا.

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حتى تحقيق المعدلات الطبيعية

وأكد أن زيادة الإنتاج ستتم تدريجيا حتى تحقيق المعدلات الطبيعية.

وأوضح أن الإنتاج استؤنف من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط.

رفع القوة القاهرة

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، كانت أعلنت الأسبوع الماضي، رفع إجراء "القوّة القاهرة" عن كل حقول النفط ومواني التصدير في البلاد، بعد إعلان جماعات إنهاء حصار كانت تفرضه على هذه المنشآت.

وأكدت المؤسسة حينها انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والمواني النفطية، ورفع حالة القوة القاهرة عنها.

أما القوّة القاهرة فهي إجراء قانوني يسمح للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات التعاقدية في حال حدوث ظروف خارجة عن إرادتها.

وجاء الإعلان خلال مناسبة حضرها ممثّلون عن الجماعات التي أغلقت منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، ستّة حقول نفطية ومحطات تصدير، مطالبةً بـ"توزيع أكثر إنصافاً" لعائدات النفط في البلاد.

ومذّاك، انخفض إنتاج النفط إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، مقارنةً بمليون برميل في مارس الماضي.