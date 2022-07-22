الأمم المتحدة: نطالب بالتحقيق في اشتباكات طرابلس

بعدما أدت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس إلى مقتل 15 شخصاً، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وطالبت بالتحقيق في هذه الأحداث وتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.

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ضبط النفس

كذلك دعت البعثة جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس.

وأكدت أن على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار.

(1/4) UNSMIL has received reports of civilian casualties as a result of clashes between two armed groups in Tripoli last night. pic.twitter.com/QwhOxcZe4I — UNSMIL (@UNSMILibya) July 22, 2022

كما شددت على أن جميع الأطراف الليبية التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

اتساع رقعة الاشتباكات

يذكر أن الاشتباكات في العاصمة الليبية تجددت اليوم الجمعة، بين أكبر ميليشيات طرابلس، واتسعت رقعتها لتشمل مناطق طريق المشتل ومشروع الموز، وأسفرت عن مقتل 15 مدنياً.

وكانت المواجهات اندلعت ليل الخميس/الجمعة، بين جهازي الردع والحرس الرئاسي بمنطقة الفرناج، قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات لتشمل أحياء عين زارة والسبعة وطريق الشوك، وزاوية الدهماني، مخلفة ضحايا وأضراراً مادية بليغة شملت مباني وسيارات لمواطنين.