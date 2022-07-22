ليبيا.. اندلاع اشتباكات مسلحة بين أكبر ميليشيات العاصمة

أفاد مراسل العربية والحدث، ليل الخميس الجمعة بإغلاق الطرق المؤدية إلى جزيرة الفرناج في العاصمة الليبية طرابلس بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، وهما أكبر ميليشيات العاصمة.

بدأت المواجهات التي انطلقت بعد ساعات من تحشيدات عسكرية متبادلة، عقب قيام جهاز الحرس الرئاسي باختطاف القيادي البارز بجهاز الردع عصام هروس، الذي جاء ردا على اعتقال أحد عناصرها.

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إغلاق طرق

واستخدمت في هذه الاشتباكات التي لا تزال مستمرة، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تحدث ناشطون عن إطلاق الطرفين لصواريخ عشوائية، وإغلاق عدد من الطرقات.

وسمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، ما أثار رعب وهلع المدنيين، خاصة العائلات التي كانت في موقع الاشتباكات، والتي ناشدت السلطات التدخل لإنقاذهم وإيجاد ممر آمن لخروجهم.

200 امرأة عالقة

فقد ناشدت ما يقارب من 200 امرأة عالقة داخل أحد صالات الأفراح القريبة من موقع الاشتباكات السلطات الأمنية بالتدخل لإنقاذهن وإخراجهن وفتح ممرات آمنة.

ويعكس هذا التوتر الأمني المتكرر بطرابلس، حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، دورا كبيرا.

الميليشيات تتحكم في العاصمة

وتعدّ معضلة الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس وترتبط بعلاقات متوترة ومصالح متعارضة وانتماءات متناقضة، واحدة من أبرز العقبات التي تواجه عملية السلام والاستقرار في ليبيا.

ومنذ أشهر، تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بقيادتها، والتي بدأت منذ الشهر الماضي في أداء مهامها من مدينة سرت وسط البلاد.

ويحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وتثير مخاوف من إمكانية تجدّد القتال على السلطة.