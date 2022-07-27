لأول مرة في بنغازي.. اجتماع رئيسي أركان شرق وغرب ليبيا

تجتمع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي شرق البلاد برئاسة رئيسي الأركان بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، ونظيره بالجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري، في خطوة قد تقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

لأول مرة في بنغازي

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب في تصريح للعربية.نت، إن هذا الاجتماع الذي يجرى لأول مرة في مدينة بنغازي وستحضره قيادات عسكرية من الطرفين، هو تكملة للقاءات سابقة جمعت الطرفين، ويهدف لاستكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية وتنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

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لقاء سابق في طرابلس

يأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من لقاء مماثل في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله رئيسا أركان الشرق والغرب الليبي على تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، وكذلك وضع برامج تدريب مشتركة والتنسيق في الأعمال، إلى جانب تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار.

هذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب لقي ردود فعل إيجابية من القوى السياسية المحلية والدولية والأمم المتحدة، خاصة أنه يعد أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 7 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.

أهم المطالب

توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن تفرز هذه الاجتماعات المتتالية نتائج إيجابية.

وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي، واصطدمت بعدة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.