البعثة الأممية: وفد من جنوب ليبيا يشكو من "التهميش"

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء إن القائم بأعمال رئيس البعثة رايزدون زينينغا استقبل وفدا من الجنوب الليبي، والذي عبر عن مخاوفه مما وصفه بتهميش وإهمال الجنوب، ودعا إلى إجراء تحقيق في حادثة انفجار ناقلة وقود يوم الاثنين الماضي.

وذكرت البعثة عبر حسابها على تويتر أن الوفد، الذي يضم نوابا وممثلين عن المجتمع المدني، طلب دعم البعثة الأممية في "مناصرة مطالبهم بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية".

مادة اعلانية

وشدد زينينغا على أن الانتخابات الوطنية التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن "من شأنها أن تنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد"، معبرا عن دعمه لدعوة الوفد لإجراء تحقيق كامل في انفجار ناقلة الوقود.

هذا ونقلت منصة فواصل الليبية عن السالك نينو منسق حراك فزان، الأربعاء، القول إن ما وصفها بمكونات الجنوب قد اتفقت على إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين الاستراتيجيين ما لم تتحقق مطالبهم.

وأضاف نينو أن تلك المكونات أمهلت الجهات المسؤولة 72 ساعة لتحقيق مطالبها التي وصفها بالمشروعة وإلا فسيتم إغلاق الحقلين.

واحتفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مؤخرا بارتفاع كبير في مستويات إنتاج النفط في البلاد ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

وأغلق محتجون، ليل الثلاثاء، الطريق الرابط بين مدينتي سبها أوباري جنوب ليبيا، وأوقفوا تنقل الشاحنات إلى الحقول النفطية الواقعة بالمنطقة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدماتية ونقص الوقود، وللمطالبة بتحقيق العدالة بين الجهات.

وجاء هذا التحرك الاحتجاجي عقب حادثة وفاة 9 أشخاص وإصابة العشرات جراء انفجار شاحنة وقود، خلال عملية تدافع من أجل الحصول على بنزين بعد تعطل الشاحنة في الطريق العام، في حادثة ألقت الضوء على أزمة التزود بالمحروقات في منطقة الجنوب الغنية بالنفط، وندرة البنزين والمنتجات البترولية، بسبب انتعاش ظاهرة التهريب بالتورط مع الأجهزة الرسمية للدولة