26 حريقاً في غابات شمال الجزائر توقع 4 جرحى

أفادت الحماية المدنية اليوم الأربعاء بأن حرائق الغابات ضربت العديد من المدن في شمال الجزائر وأوقعت جرحى في مدينة سوق هراس الحدودية مع تونس.

وأكدت الحماية المدنية تواصل اندلاع 26 حريقاً في ثماني ولايات، موضحةً أن أربعة منها في سوق هراس حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة كما أن 38 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس.

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وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس لإخماد النيران.

ومنذ بداية الصيف، اندلعت العديد من الحرائق في الجزائر وقُتل جراءها حتى اليوم أربعة أشخاص.

وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4.1 ملايين هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات، وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.

وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلاً لعدد القتلى جراء الحرائق في الجزائر. وقد لقي 90 شخصاً على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات العام الماضي.







جهود إخماد النيران في شمال الجزائر جهود إخماد النيران في شمال الجزائر جهود إخماد النيران في شمال الجزائر جهود إخماد النيران في شمال الجزائر

مقتل 3 من رجال الإطفاء في المغرب

في سياق متصل، قُتل ثلاثة عناصر من فرق الإطفاء إثر سقوط مركبتهم في وادٍ شمال المغرب فيما كانوا يشاركون في جهود مكافحة حريق في إحدى الغابات، وفق ما أفادت السلطات المحلية أمس الثلاثاء، مشيرةً إلى توقيف 4 أشخاص يشتبه بأنهم أشعلوا النيران.

وقال مصدر من السلطات المحلية في محافظة المضيق إن "ثلاثة من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم الاثنين، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر وادٍ".

ووقع الحادث "أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق" الذي اندلع في غابة تقع بمحافظة المضيق الفنيدق. وأشار المصدر إلى أن عنصري الإطفاء المصابَين نُقلا إلى مستشفى متخصص بمدينة طنجة المجاورة، لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأسفرت تحقيقات أولية للشرطة عن توقيف أربعة أشخاص "يشتبه في وقوفهم وراء إضرام النيران".

وأكد الوكيل العام بمحكمة تطوان المجاورة في بيان أن النيابة العامة "ستتعامل بالصرامة والحزم اللازمين مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف" الغابات.

وكانت حرائق غابات اندلعت في بؤر عدة شمال المغرب، تسببت بمقتل أربعة أشخاص في يوليو.

وأتت هذه الحرائق التي تزامنت مع موجات حر شديدة، على ما يقارب 10300 هكتار في عدة غابات شمال البلاد، بحسب تقديرات رسمية.

وشهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتفاقمت النيران هذا العام بفعل جفاف استثنائي أثار إجهاداً مائياً.

لمواجهة آثار هذه الحرائق أعلنت السلطات في يوليو برنامجاً لإعادة تشجير نحو 9000 هكتار من الغابات المتضررة، إضافةً إلى دعم مالي للمزارعين وسكان القرى المجاورة الذين تضررت بيوتهم.