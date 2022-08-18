حرائق الجزائر المروعة.. ضبط 3 أشخاص أضرموا النار عمدا

فيما يواصل رجال الإطفاء الجزائريون الخميس مكافحة سلسلة من الحرائق التي أودت بحياة العشرات وخلّفت دماراً واسعاً، أعلن الدرك الوطني في ولاية الطارف، ضبط 3 أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية.
وارتفع إجمالي ضحايا الحرائق التي وقعت منذ أمس الأربعاء، في 14 ولاية بالجزائر إلى 37 حالة وفاة، ومئات الجرحى في حصيلة رسمية أولية، وعانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
كما أفاد فريق فرانس برس عن انبعاث رائحة دخان قوية في المكان، مشيراً إلى تخوف السلطات من أن تؤدي الرياح القوية إلى اندلاع حرائق جديدة.
وشهد الفريق أيضاً أضراراً كبيرة في منتزه الحياة البرية، حيث قال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إنّ 12 شخصاً احترقوا أحياء داخل حافلتهم أثناء محاولتهم الفرار.
مشاهد ذعر
وكان رجال الإطفاء يكافحون حريقاً في منطقة سوق أهراس الجبلية، حسبما أفاد صحافي في المكان وكالة فرانس برس. ووصف مشاهد الذعر في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، حيث تمّ إجلاء ما يقرب من 100 امرأة و17 طفلاً حديثي الولادة من مستشفى بالقرب من الغابة.
وعرض التلفزيون الجزائري لقطات لأشخاص يهربون من منازلهم المحترقة، ونساء يحملن أطفالاً بين أذرعهن. وقالت وسائل إعلام محلية إنّ 350 شخصاً فرّوا من منازلهم.
هذا واجتاح نحو 39 حريقاً أجزاء مختلفة من شمال الجزائر، بحسب خدمة الإطفاء. وكانت هناك مخاوف من أن تؤدّي الرياح الحارّة إلى اندلاع حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو فيه السلطات غير مجهّزة لمكافحتها.
انتقادات لاذعة
وأثارت المشاهد مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي التي أودت بحياة 90 شخصاً على الأقل ودمّرت 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في شمال البلاد.
وأطلقت كارثة العام الماضي انتقادات لاذعة للسلطات بسبب نقص طائرات مكافحة النيران.
كما دعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة إفريقية تضمّ أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات.
ومنذ أوائل آب/أغسطس، اندلعت 106 حرائق في البلاد دمرت 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الغطاء النباتي، وفقاً لوزير الداخلية كامل بلجود الذي قال إنّ بعض هذه الحرائق كان متعمّداً.
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