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الدبيبة يعزز حماية مقرات الحكومة مع عزم باشاغا دخول طرابلس

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(COMBO) This combination of pictures created on March 22, 2022 shows a file photo taken on December 21, 2021 of Libya's presidential candidate and former interior minister Fathi Bashagha in Benghazi and another one dated June 1, 2021 of Libyan Interim Prime Minister Abdulhamid Dbeibah addressing the media at the Elysee presidential palace in Paris after a meeting with the French president.
عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا
الأزمة الليبية

الدبيبة يعزز حماية مقرات الحكومة مع عزم باشاغا دخول طرابلس

رئيس حكومة الوحدة أصدر قراراً يقضي بإعادة تشكيل ميليشيا "القوة المشتركة مصراتة" تحت اسم "لواء ليبيا"، وخصّص لها مبالغ مالية إضافية

العربية.نت - منية غانمي

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رفع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، من درجات الحماية في محيط المقرات الحكومية، مع عزم منافسه فتحي باشاغا التوجه للعاصمة طرابلس لاستلام السلطة.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن الدبيبة أصدر قراراً يقضي بإعادة تشكيل ميليشيا "القوة المشتركة مصراتة" تحت اسم "لواء ليبيا"، وخصّص لها مبالغ مالية إضافية، كما كلفها بحماية مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وذلك بالاشتراك مع ميليشيا "قوة حماية الدستور والانتخابات".

قوات موالية للدبيبة في طرابلس (أرشيفية)
قوات موالية للدبيبة في طرابلس (أرشيفية)

وفي السياق ذاته، بحث الدبيبة أمس الأحد مع وزير الداخلية المكلف بدرالدين التومي "تأمين العاصمة طرابلس وفرض الاستقرار"، كما ناقش معه "مختلف الاستعدادات الأمنية لصدّ أيّ أعمال إجرامية".

في الأثناء، أعادت الميليشيات المسلّحة بالعاصمة طرابلس التي تخضع لسلطة الدبيبة تمركزاتها وأغلقت كل المنافذ المؤدية لوسط العاصمة وللمقرّات الحكومية والمؤسسات السيادية. كما رصد السكان المحليون وصول المزيد من التحشيدات من مدينة مصراتة.

وتأتي هذه الخطوة، تحسبّا لهجوم وشيك قد تشنّه الميليشيات الموالية لفتحي باشاغا، والتي تتمركز بكامل عتادها في ضواحي العاصمة طرابلس، خاصة بعد إعلان باشاغا عزمه الدخول للعاصمة طرابلس "استجابةً لمطالب الليبيين".

استعراض عسكري في أغسطس الحالي لقوات موالية لباشاغا
استعراض عسكري في أغسطس الحالي لقوات موالية لباشاغا
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وهذه التحركات والاستعراضات العسكرية من الجانبين، تنذر بمواجهة مسلّحة وشيكة في العاصمة طرابلس، رغم التحذيرات من المخاطر الأمنية والتداعيات السياسية التي قد تتسبّب فيها هذه الخطوة.

وعلى الرغم من تأكيد باشاغا المستمر على عزمه دخول طرابلس بشكل سلمي وبقوّة القانون لمباشرة مهامه، إلا أن الواقع على الميدان يشير إلى أنّ قوّة السلاح ستكون هي الخيار الحاسم في هذا النزاع على السلطة بين الحكومتين.

وثمّة قلق أممي ودولي كبير من إمكانية أن يؤدي هذا الصراع إلى اندلاع قتال، قد يفاقم من حالة عدم الاستقرار في البلاد.

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