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الدبيبة يؤكد استمراره بمهامه.. وباشاغا: حكومتك فاقدة للشرعية

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(COMBO) This combination of pictures created on March 22, 2022 shows a file photo taken on December 21, 2021 of Libya's presidential candidate and former interior minister Fathi Bashagha in Benghazi and another one dated June 1, 2021 of Libyan Interim Prime Minister Abdulhamid Dbeibah addressing the media at the Elysee presidential palace in Paris after a meeting with the French president.
عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا
الأزمة الليبية

الدبيبة يؤكد استمراره بمهامه.. وباشاغا: حكومتك فاقدة للشرعية

حكومة الوحدة الوطنية قالت إن "أطرافاً عسكرية وسياسية" أجرت مفاوضات مع باشاغا في الأيام الماضية.. والأخير يؤكد أن الدبيبة يرفض كل المبادرات الدولية والمحلية لحل الأزمة في ليبيا

العربية.نت

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نفت حكومة فتحي باشاغا في ليبيا، اليوم السبت، رفضها إجراء مفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

واتهم باشاغا الدبيبة بعدم الاستجابة للمبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة، مشدداً على أن حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية بالنسبة إلى الليبيين".

جاء ذلك بعدما قال الدبيبة اليوم إن "أطرافاً عسكرية وسياسية" أجرت مفاوضات مع باشاغا في الأيام الماضية، مشدداً على تمسك حكومته بمواصلة مهامها.

كما دانت حكومة الوحدة اليوم ما تشهده طرابلس من اشتباكات عنيفة في أحياء مكتظة بالسكان.

آثار الاشتباكات العنيفة بمنطقة باب بن غشير في طرابلس
آثار الاشتباكات العنيفة بمنطقة باب بن غشير في طرابلس

وقالت الحكومة في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك" إن الاشتباكات "نجمت عن قيام مجموعة عسكرية بالرماية العشوائية على رتل مارّ بمنطقة شارع الزاوية في الوقت الذي تحتشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس".

وأوضحت الحكومة أن الاشتباكات تأتي تنفيذاً لما وصفتها "بتهديدات" من رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا "باستخدام القوة للعدوان على المدنية.

آثار الاشتباكات العنيفة بمنطقة باب بن غشير في طرابلس
آثار الاشتباكات العنيفة بمنطقة باب بن غشير في طرابلس
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وأشارت الحكومة إلى "معلومات عن تحشيدات عسكرية" ستعبر من الطريق الساحلي إلى شرق طرابلس "لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، في محاولة بائسة لتوسيع دائرة العدوان على المدينة".

هذا ولا تزال الاشتباكات، التي اندلعت ليل الجمعة-السبت في طرابلس، مستمرة في بعض شوارع العاصمة الليبية اليوم.

واندلع القتال العنيف في العاصمة الليبية أثناء الليل حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة.

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