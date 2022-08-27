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صور.. دمار واسع في قلب طرابلس بسبب الاشتباكات

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ليبيا
مما خلفته الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليا في طرابلس
الأزمة الليبية

صور.. دمار واسع في قلب طرابلس بسبب الاشتباكات

انهيار واحتراق جزء من أكبر مساجد العاصمة وكذلك تضرر مصحة الأسنان ومستشفى عام ومرافق طبية وخدمية أخرى تقع ضمن دائرة المعارك

العربية.نت - منية غانمي

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خلّفت الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، دمارا واسعا بالبنية التحتية، نتيجة الاستخدام المكثّف للأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية من طرف الميليشيات المتنازعة.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الاشتباكات وآثارها الكبيرة على المدينة، حيث تسببت في تدمير عشرات المباني والعمارات السكنية وإحراق وتهشيم عدد من سيارات المواطنين، فضلا عن انهيار واحتراق جزء من أكبر مساجد العاصمة، وكذلك تضرر مصحة الأسنان ومستشفى عام ومرافق طبية وخدمية أخرى، تقع ضمن دائرة المعارك، بعد اشتعال النيران فيها كنتيجة لسقوط قذائف.

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ووفقا لما ظهر في الصور كذلك، فقد دفعت الاشتباكات الدائرة منذ البارحة عشرات السكان إلى الهروب من منازلهم نحو أماكن آمنة، وإغلاق المحلات التجارية والإدارية والمراكز الحيوية بالمدينة والتي تضرر بعضها، كما تم تعليق الدراسة والامتحانات.

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وتدور الاشتباكات التي نتج عنها كذلك خسائر بشرية، بعد مقتل 3 أشخاص من بينهم فنان كوميدي مشهور وجرح العشرات، في حصيلة مرشحة للارتفاع، في قلب العاصمة طرابلس، بين جهاز " دعم الاستقرار" بقيادة غنيوة الككلي وكتيبة "177" التي يتزعمها هيثم التاجوري، بعد سيطرة ميليشيات غنيوة على مقر محسوب على التاجوري، وسط توقعات بتوسعها خلال الساعات القادمة.

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