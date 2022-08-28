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باشاغا: الدبيبة يستغل موارد ليبيا لدعم مجموعات مسلحة

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عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (فرانس برس)
عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا (فرانس برس)

باشاغا: الدبيبة يستغل موارد ليبيا لدعم مجموعات مسلحة

دبي - العربية.نت

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عقب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس والتي راح ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، على نبذه للعنف وتمسكه المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية.

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"ترسيخ الحكم بالقوة"

وقال في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومته أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "استغل ولا يزال يستغل موارد الدولة، لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع".

وأضاف "نؤكد أن غايتنا ليست الوصول للسلطة وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد والدكتاتورية والقمع".

"هوس بالمال والسلطة"

كما أضاف "نؤكد أن الدبيبة ومستشاريه مسؤولون عن الدماء التي سُفكت وعما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي للسلطة".

ارتفاع القتلى لـ32

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت بطرابلس أمس السبت إلى 32 قتيلا.

يذكر أن طرابلس شهدت أمس السبت اشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى مؤيدة للحكومة المكلفة من البرلمان والتي يترأسها فتحي باشاغا.

مخاوف من سيناريو مجهول

وأعاد القتال المستمر في المدينة للسيطرة على الحكومة المخاوف مجدداً من غرق البلاد في حرب شاملة بعد سلام نسبي استمر عامين أتى بعد اتفاق بين الشرق والغرب على وقف إطلاق للنار، ما أسفر عن توافق سياسي برعاية الأمم المتحدة، واتفاق على إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي (2021) كما كان مقرراً.

وتدور المواجهة منذ أشهر من أجل استلام السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، وتدعم كل طرف ميليشيات عدة، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.

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