داخلية حكومة الدبيبة: نبحث الترتيبات اللازمة لتأمين طرابلس

عقب التطورات التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخراً من اشتباكات مسلحة بين طرفي النزاع، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بحث الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين طرابلس.

جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الشؤون العامة بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة، محمود سعيد، اجتماعاً لهذا الغرض.

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وأكدت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية الاثنين مشاركة القائمين على الإدارتين العامتين للدعم المركزي والعمليات الأمنية ومديرية أمن طرابلس ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية في الاجتماع الذي شهد استعراض الوضع الأمني بشكل عام داخل العاصمة بعد الاشتباكات فيها.

خطة أمنية

فيما بحث المجتمعون وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين طرابلس وفق خطة أمنية توضع في هذا الشأن لمنع حدوث أي خروقات وتكثيف عمل الدوريات والتمركزات فيها لحفظ الأمن والمجاهرة به والمحافظة على المرافق والأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.

كذلك شهد الاجتماع بحث أهم الاحتياجات والإمكانيات التي يتطلبها عمل الدوريات والتمركزات لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه.

تجدد الاشتباكات

يذكر أن الاشتباكات تجددت فجر الاثنين بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، و"الكتيبة 777" بقيادة هيثم التاجوري، الداعمة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

فقد اندلعت الاشتباكات بين الجانبين بمنطقة عين زارة في ضواحي العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

جاء هذا التصعيد مجدداً بعد هدوء حذر شهدته طرابلس الأحد، بعد أن حصدت المعارك التي تفجرت ليل الجمعة السبت بين الميليشيات 32 قتيلاً و159 جريحاً.

فيما تقاذف كل من الدبيبة وباشاغا الاتهامات، وتحميل المسؤولية عن اندلاع الصراع العسكري.

الأسوأ منذ عامين

يشار إلى أن القتال الذي شهدته طرابلس مؤخراً يعد الأسوأ على الإطلاق منذ عامين.

وتدور مواجهة منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، من أجل استلام السلطة، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.