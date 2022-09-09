ليبيا.. المنفي يلوح بالتدخل لإنتاج قاعدة دستورية للانتخابات

لوّح رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي بالتدخل في حال فشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إقرار قاعدة دستورية وعجز السلطة التشريعية على تحديد رزنامة واضحة للانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي مع أعيان وحكماء وشباب برقة مساء أمس الخميس، في لقاء أكد خلاله أن المجلس الرئاسي مستعدّ لإنتاج قاعدة دستورية إذا استمرت حالة عدم التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان. كما أشار إلى أن الرئاسي مستعد لأي خطوة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات، "وهو أكثر طرف يدعم ذلك".

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ولمّح المنفي كذلك إلى قدرة الرئاسي على استخدام سلطته السيادية والتدخل لإعلان جدول زمني واضح للعملية الانتخابية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وذلك في حال عجز البرلمان عن ذلك واستمرّ التمديد والتمطيط في المراحل الانتقالية دون الوصول إلى حل، لكن المنفي لم يوضح طبيعة تدخلّه، وما إذا كان سيلجأ إلى تجميد عمل كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل حكومة مصغرّة والدعوة لإجراء انتخابات.

وتعثرت الانتخابات في ليبيا بسبب عدم توصل الأطراف السياسية إلى توافق حول إطار دستوري يتم على أساسه تنظيم العملية الانتخابية، لوجود خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، وكذلك بسبب انقسام السلطة التنفيذية ودخول حكومتين في صراع على الحكم.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت عدم وجود أي تقدم في مسار استئناف العملية الانتخابية، بسبب اتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية وانقسام السلطة التنفيذية، واستمرار عناصر "القوّة القاهرة" التي عرقلت إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي.