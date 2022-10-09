جريمة تهز ليبيا.. قتل زوجته بسبب "عصيدة المولد النبوي"

هزت جريمة مروعة الشارع الليبي أمس السبت، حيث أقدم رجل يقطن في أحد أحياء مدينة بنغازي، غرب البلاد، على قتل زوجته بحجة أنها أعدت عصيدة المولد النبوي.

وقد وقعت الجريمة، بحسب وسائل إعلام محلية، في منطقة الوحيشي.

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في التفاصيل أقدم الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته أو عمره على قتل زوجته "بالخطأ" بعد ضربه المبرح لها بسبب طبخها لحلوى "العصيدة" التي اعتاد الكثير من الليبيين على أكلها في ذكرى المولد النبوي، والتي يحرمها بعض المتشددين.

ارتفاع معدلات الجريمة

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة ارتفعت معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في ليبيا، خاصة جرائم القتل، مما أثار قلقاً شعبياً، وسط دعوات بتعزيز الأمن وتفعيل عقوبات رادعة.

ففي أغسطس الفائت قتلت امرأة ابنها البالغ 30 عاماً، خنقاً بعد تقييد يديه، بمساعدة ابنتها وابنها الآخر وألقوا جثته في الشارع أمام البيت.