ليبيا.. العثور على مهاجرين متجمّدين داخل ثلاجة شاحنة

عثرت قوات الأمن الليبية على مهاجرين متجمّدين بالبرد بعدما وضعهم مهربون داخل ثلاّجة شاحنة في محاولة لتمويه الشرطة، أثناء عملية نقلهم إلى السواحل الغربية لليبيا، قبل انطلاقهم إلى البحر في رحلة هجرة غير شرعية نحو أوروبا.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين غير القانونيين بأحد الشواطئ بالساحل الغربي.

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وأوضحت الإدارة أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية ضبطوا المهاجرين غير القانونيين، أثناء محاولة تهريبهم على متن شاحنة نوع ثلاجة لغرض تمويه رجال الشرطة.

وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وذلك بحضور عضو عن نيابة الهجرة وفتح محضر بالخصوص، وإحالة المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس من حيث الاختصاص.

وتسلّط هذه الحادثة على وسائل التهريب المستحدثة في ليبيا وآليات عمل شبكات الاتجار بالبشر في هذا البلد، الذي يزدهر فيه نشاط تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وذلك للإفلات من الرقابة حتى وإن كان على حساب حياة هؤلاء المهاجرين.

وسبق أن لقي عشرات المهاجرين حتفهم، اختناقا في شاحنة نقل مغلقة في مدينة زوارة غرب ليبيا، بسبب طول فترة بقائهم داخلها، وذلك أثناء عملية نقلهم إلى شواطئ غرب ليبيا.

وحوادث قتل المهاجرين في ليبيا متكرّرة، آخرها قبل أسبوع، عندما لقي 15 مهاجرا غير شرعي مصرعهم، رميا بالرصاص، على أيدي مهربين، داخل القارب الذي كان يقلّهم قبل إضرام النار في جثثهم، على ساحل مدينة صبراتة الليبية غرب البلاد، في حادثة أثارت إدانات واسعة ومطالبات بتقديم الجناة إلى العدالة وتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا.