توقيف مهاجرين سودانيين في المغرب على حدود مليلية
25 مهاجراً تم توقيفهم الأحد خلال عملية تمشيط في غابة جبل كوروكو المطل على مدينتي الناظور ومليلية حيث يختبئ المهاجرون عادة بانتظار التسلل إلى الجيب الاسباني
أوقفت السلطات المغربية 25 مهاجراً غير نظاميين، غالبيتهم من السودان وتشاد، في ضواحي مدينة الناظور شمال شرق البلاد على حدود جيب مليلية الاسباني، وفق ما أفاد مصدر قضائي الاثنين وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر إن هؤلاء المهاجرين "أوقفوا الأحد خلال عملية تمشيط روتينية للمصالح الأمنية في إطار مكافحة الهجرة السرية"، وذلك في غابة جبل كوروكو المطل على مدينتي الناظور ومليلية، حيث يختبئ المهاجرون عادة بانتظار التسلل إلى الجيب الاسباني.
وأوضح أنهم سيمثلون أمام النيابة العامة بالناظور، التي ستبت في قضيتهم، مشيراً إلى أن "بعضهم واجهوا قوات الأمن بالعنف".
وفيما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفاً أساسياً في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع منظمات حقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، على أساس أنهم لاجئون يسعون لحياة أفضل هرباً من الحروب أو المجاعات أو الفقر.
وخلال الفترة الأخيرة أدين عشرات المهاجرين، جلهم سودانيون وبعضهم تشاديون، في محاكمات منفصلة بـ"الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضد موظفين عموميين".
وحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة، قبل أن يتم تشديد الأحكام أمام الاستئناف إلى السجن ثلاثة أعوام لمجموعة منهم.
واعتقل هؤلاء إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام حدود جيب مليلية أواخر يونيو، ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، وهي الخسائر البشرية الأفدح على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيبي مليلية وسبتة، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.
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