دخول 119 مهاجراً إفريقياً إلى جيب مليلية قادمين من المغرب

نجحت مجموعة تضم 119 مهاجراً يتحدرون من جنوب الصحراء الكبرى في دخول جيب مليلية الإسباني اليوم الاثنين بعد عبور السياج الحديدي الثلاثي الذي يفصلها عن المغرب، بحسب السلطات الإسبانية.

وقالت رئاسة الشرطة في مليلية لوكالة "فرانس برس" إن 200 مهاجر حاولوا دفع السياج بالقوة من المغرب حوالي الساعة 04:30 فجراً بالتوقيت المحلي.

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وسرعان ما تحرك الحرس المدني الإسباني والشرطة المغربية لمحاولة منعهم، لكن 119 مهاجراً، جميعهم من الرجال، تمكنوا من دخول مليلية.

وجرى نقلهم على الفور إلى مركز للإقامة المؤقتة ووضعهم في منطقة خاصة لإخضاعهم إلى اختبارات كوفيد-19.

وأصيب خمسة عناصر من الحرس المدني ومهاجر في الحادث، بحسب الشرطة.

ويُعد جيبا مليلية وسبتة، شمال المغرب، منفذاً تقليدياً للمهاجرين الذين يحاولون من حين لآخر التسلل عبر تسلق السياج الحديدي المحيط بهما. ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

وكانت سبتة شهدت منتصف مايو الماضي تدفقاً استثنائياً لنحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، بينهم الكثير من القاصرين، وسط توتر في العلاقات بين البلدين منذ بداية أبريل على إثر استقبال مدريد رئيس جبهة بوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج من كوفيد-19.

وغادر غالي إسبانيا في أوائل يونيو إلى الجزائر، لكن العلاقات بين مدريد والرباط لا تزال متوترة.

وأشارت رئاسة الشرطة في مليلية، من جهتها، إلى "التعاون الفعال" للشرطة المغربية الاثنين في محاولتها منع دخول المهاجرين.