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دخول 119 مهاجراً إفريقياً إلى جيب مليلية قادمين من المغرب

This picture, taken on October 31, 2018, shows a general view of the XVI-XVII century fortress known as Melilla la Vieja (The Old Melilla) located in the port of the Spanish enclave of Melilla.
جيب مليلية الإسباني في المغرب (أرشيفية)

دخول 119 مهاجراً إفريقياً إلى جيب مليلية قادمين من المغرب

200 مهاجر حاولوا دفع السياج بالقوة من المغرب فتحرك الحرس المدني الإسباني والشرطة المغربية لمنعهم، لكن معظمهم تمكن من دخول مليلية

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العربية.نت – وكالات

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نجحت مجموعة تضم 119 مهاجراً يتحدرون من جنوب الصحراء الكبرى في دخول جيب مليلية الإسباني اليوم الاثنين بعد عبور السياج الحديدي الثلاثي الذي يفصلها عن المغرب، بحسب السلطات الإسبانية.

وقالت رئاسة الشرطة في مليلية لوكالة "فرانس برس" إن 200 مهاجر حاولوا دفع السياج بالقوة من المغرب حوالي الساعة 04:30 فجراً بالتوقيت المحلي.

مهاجرون أفارقة في مليلية (أرشيفية)
مهاجرون أفارقة في مليلية (أرشيفية)

وسرعان ما تحرك الحرس المدني الإسباني والشرطة المغربية لمحاولة منعهم، لكن 119 مهاجراً، جميعهم من الرجال، تمكنوا من دخول مليلية.

وجرى نقلهم على الفور إلى مركز للإقامة المؤقتة ووضعهم في منطقة خاصة لإخضاعهم إلى اختبارات كوفيد-19.

وأصيب خمسة عناصر من الحرس المدني ومهاجر في الحادث، بحسب الشرطة.

ويُعد جيبا مليلية وسبتة، شمال المغرب، منفذاً تقليدياً للمهاجرين الذين يحاولون من حين لآخر التسلل عبر تسلق السياج الحديدي المحيط بهما. ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا.

مهاجرون حاولوا في مايو الماضي العبور إلى جيب سبتة (أرشيفية)
مهاجرون حاولوا في مايو الماضي العبور إلى جيب سبتة (أرشيفية)
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وكانت سبتة شهدت منتصف مايو الماضي تدفقاً استثنائياً لنحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، بينهم الكثير من القاصرين، وسط توتر في العلاقات بين البلدين منذ بداية أبريل على إثر استقبال مدريد رئيس جبهة بوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج من كوفيد-19.

وغادر غالي إسبانيا في أوائل يونيو إلى الجزائر، لكن العلاقات بين مدريد والرباط لا تزال متوترة.

وأشارت رئاسة الشرطة في مليلية، من جهتها، إلى "التعاون الفعال" للشرطة المغربية الاثنين في محاولتها منع دخول المهاجرين.

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