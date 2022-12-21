برفقة أمهاتهم.. الملك محمد السادس يستقبل لاعبي المنتخب المغربي

أعلن الديوان الملكي في المغرب، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، والأمير رشيد، في قاعة العرش في القصر الملكي في العاصمة الرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف الديوان الملكي أن الاستقبال الذي خصصه العاهل المغربي الملك محمد السادس للاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، مرفوقين بأمهاتهم، جاء تكريما لهؤلاء النساء المغربيات اللواتي حرصن على تلقين أطفالهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، كما يشكل تعبيرا عن المكانة الخاصة التي يوليها الملك للمرأة المغربية باعتبارها دعامة أساسية للعائلة والمجتمع عموما.

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وأردف المصدر أن هذا الاستقبال يعكس عناية العاهل المغربي بالشباب، والاهتمام الخاص الذي يوليه العاهل المغربي لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا.

ويأتي الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني المغربي، الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

ووشح العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب المغربي الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، بأوسمة ملكية.

ووشح فوزي لقجع ووليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد، كما وشح العاهل المغربي الملك محمد السادس، بوسام العرش من درجة ضابط، لاعبي المنتخب المغربي، السادة غانم سايس، وياسين بونو، وأشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وسفيان أمرابط، ونايف أكرد (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)، وحكيم زياش، وعز الدين أوناحي (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم).

ووشح العاهل المغربي بالوسام من درجة ضابط، عبد الرزاق حمد الله، وأنس زروري، وعبد الحميد صبيري، ومنير الكجوي، وإلياس الشاعر، وزكرياء أبوخلال، وسليم أملاح، وعبد الصمد الزلزولي، وسفيان بوفال، وجواد اليميق، ويوسف النصيري (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) وأشرف داري، ووليد الشديرة، وأحمد رضى التكناوتي (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)، وبلال الخنوس، وبدر بانون، ويحيى عطية الله الإدريسي، ويحيى جبران.

ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب المغربي لكرة القدم تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.