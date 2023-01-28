حصدت مشاهدات خرافية بعفويتها.. "الكاف" يفاجئ الطفلة الجزائرية

بعد أن خطفت البرعمة الجزائرية نهال قلوب الكثيرين بحركاتها الراقصة العفوية التي لفتت بها انتباه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أيضا، لدرجة أن الأخير بعث نداء للعثور على الطفلة التي صنعت الحدث مؤخراً على مدرجات إحدى الملاعب، كرّمت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 "الشان" التابعة لـ "الكاف"، الطفلة الجزائرية ووفت بوعدها.

وجاء التكريم على هامش مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الإيفواري، بِملعب "نيلسون مانديلا" بِبراقي مساء الجمعة، ضمن إطار ربع نهائي مسابقة "الشان".

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يذكر أن هذه الطفلة الجزائرية ظهرت مؤخراً في فيديو وهي ترقص على أنغام موسيقية، خلال إحدى مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان 2023)، وصنعت به الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد الحساب الرسمي للكاف وقتها، عبر تويتر: "ساعدونا للعثور على هذه الطفلة الرائعة، نحن بصدد التحضير لمفاجأة لها".

وقالت "الكاف" إن شريط الفيديو الذي نشرته حول هذه الطفلة، حقق رقما خرافيا مُرادفا لِأكثر من 10 ملايين مشاهدة.