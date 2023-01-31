قيس سعيد: البرلمان لم يعد يعني للتونسيين شيئاً

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن عزوف التونسيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، يؤكد أنه لم تعد لهم ثقة في هذه المؤسسة التشريعية.

جاء ذلك في أول تعليق، على تدّني المشاركة في الدورين الأول والثاني للانتخابات البرلمانية والتي لم تتجاوز 11.4%.

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90% لم يشاركوا

وقال سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء الاثنين، إن 90 بالمائة من التونسيين لم يشاركوا في التصويت رغم تغيير طريقة الاقتراع، يعني البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا، مضيفا أنّ نسبة الإقبال تؤكد كذلك أنه لم تعد لهم ثقة في البرلمان.

وتابع سعيّد، أن السنوات الـ10 الأخيرة، جعلت البرلمان مؤسسة داخل الدولة عبثت بالدولة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة جاءت عكس ما كان يحلم به التونسيون.

وجدّد رئيس تونس تمسكّه بالدولة وبمؤسساتها، وهاجم تحرّكات قوى المعارضة الأخيرة، معتبرا أن ما يقومون به وارتمائهم في أحضان الأجانب، هو بمثابة الخيانة العظمى للشعب التونسي.

والاثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بلغت 11.4 بالمائة، في خطوة انتقدتها قوى المعارضة التي شكّكت في شرعية البرلمان القادم، ودعت إلى رحيل الرئيس قيس سعيّد وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرّة.

والأحد، جرى في تونس الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 4 مارس، بعد غلق ملفات الطعون