مجلس قبائل ليبيا: سنغلق حقول النفط بعد اتفاق الدبيبة مع إيطاليا
أكد أن الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة
هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا السنوسي الحليق اليوم الاثنين بإغلاق حقول النفط والغاز والموانئ بشرق البلاد خلال أيام بعد الاتفاق الأخير لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إيطاليا.
وقال في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية، إن الإغلاق يشمل خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي للبلاد.
"غير قانوني"
ووصف الاتفاق الذي أبرمته حكومة الدبيبة مع إيطاليا عبر شركة إيني للتنقيب عن الغاز في ليبيا بأنه "غير قانوني وغير شرعي".
وقال الحليق إن الاتفاق أضاع حقوق الليبيين واعتبره "إهدارا للمال العام"، مضيفا أن الاحتقان في الشارع وصل إلى درجة غير مسبوقة.
يشار إلى أنه منذ أسابيع، يتصاعد الجدل في ليبيا بشأن إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة "إيني" الإيطالية.
فيما تدعم إيطاليا التي تسعى إلى حماية مصالحها النفطية وتعزيزها في ليبيا، حكومة الوحدة.
الجدير بالذكر أن ليبيا تؤمن جزءاً من حاجيات إيطاليا من الغاز، بينما تسعى الأخيرة إلى زيادة الكميات المصدرة من ليبيا لتعويض نقص الإمدادات الروسية.
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