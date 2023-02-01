شاهد.. مشاهير عرب وأجانب يستكشفون الجزائر وينبهرون بجمالها

تشهد الجزائر توافداً لمشاهير عرب وصحفيين لزيارة البلد، بعد زيارات سابقة قادت صناع محتوى من مختلف الجنسيات لمختلف ولايات الوطن لاستكشاف البلد القارة.

وألهمت فيديوهات نشرها صناع محتوى أجانب عن الجزائر شخصيات بارزة لزيارتها.

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وتصدر الفنان اللبناني سعد رمضان خلال الأسبوع الماضي الترند في منصة تويتر من خلال فيديو زيارته السياحية لأحياء وشوارع الجزائر العاصمة.

وحلّ الفنان اللبناني، سعد رمضان، بالجزائر، في زيارة سياحية. كما نشر الفنان، عبر الإنستغرام، فيديو له وهو يستمتع بأغنية الطابع الشعبي داخل سيارته في أزقة شوارع العاصمة. كما ظهر نجم ستار أكاديمي سعد رمضان، في فيديو آخر، وهو يتكلم باللهجة الجزائرية، محتسيا الشاي الصحراوي.

قائلا: "هاذ التاي شحال بنين" (أي لذيذ). معبرا عن سعادته لتواجده في الجزائر. كما أرفق الفيديو بأغنية "يا الدزاير يا العاصمة". كما نشر الفنان، صورة له في مقام الشهيد بالعاصمة وفيديو من قاعة الرياضة.

عدوى زيارة الجزائر

وانتقلت عدوى زيارة الجزائر لجهات نافذة ومسؤولين في عدد من الدول العربية، حيث نشر الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مؤخرا على حسابه في إنستغرام صوراً له في الصحراء الجزائرية، وظهر الشيخ جوعان رفقة الأمير الوالد حمد بن خليفة، وشقيقه الشيخ جاسم في صحراء البيض بالجزائر، حيث قضوا إجازة نهاية السنة، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي توافد مشاهير عرب على الجزائر، بعد فترة قليلة عن زيارة عدد من صناع المحتوى العرب للجزائر، حيث شهدت ولايات مثل البليدة، بجاية وهران وغيرها، زيارة صانعي المحتوى المصريين "محمود حجازي" و "محمود إبراهيم" اللذين نشرا مقاطع فيديو تجربتهما الثلجية في جبال الشريعة، وكان قد سبقهما الرحالة القطري خالد الجابر والذي دامت مغامرته في الجزائر أربعة أشهر متواصلة.

وجهة سياحية

ولم تقتصر الزيارات على العرب بل تجاوزتها للأجانب المهوسين بالمغامرات، حيث زار الصحفي البلجيكي، فرانسوا مازور وهو منتج ومقدم برامج سفر و اكتشاف "Un monde à part"، عدة مناطق من الوطن، حيث خصص حصة إذاعية حول الجزائر عند العودة من سفره بعنوان "إلهام: الجزائر كوجهة سياحية" التي قدم فيها تجربته خلال إقامته من 8 إلى 11 ديسمبر الماضي بالجزائر على هامش المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.

وفي هذه الحصة الإذاعية التي بثت يوم 23 ديسمبر الماضي على القناة الأولى RTBF، قال مازور إن إقامته في الجزائر سمحت له باكتشاف "بلد قارة الأكبر مساحة في أفريقيا ومجموعة متنوعة من الأماكن والثقافات والسكان وهي قصة مميزة حقا"، مضيفا: "إنه بلد سياحي بدأ يجلب إليه عشاق السفر والمغامرة حيث سيقضون به أوقاتا ممتعة".

واسترسل قائلا "توجهت إلى الجزائر العاصمة وغرداية ثم تيميمون في قلب الصحراء وهي واحة موجودة هناك. أمضيت أسبوعا من الزمن لكنني فعلا استمتعت"، مضيفا أن سفره إلى الجزائر كان "ساحرا". كما تحدث ضيف الجزائر عن كرم وحسن الضيافة التي تميز الجزائريين الذين، حسب قوله، يعتبرون السائح "كزائر يمكنه أن يتنقل بصفة عادية تماما".