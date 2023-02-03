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عبدالله باتيلي (أرشيفية)
عبدالله باتيلي (أرشيفية)

المبعوث الأممي: على دول الجوار دعم لجنة 5+5 لسحب المرتزقة

دبي - العربية.نت
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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ضرورة زيادة دول جوار ليبيا من دعمها لبعثة الأمم المتحدة، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأضاف في تغريدة نشرها اليوم الجمعة، أنه خلال لقائه مع عدد من سفراء دول جوار ليبيا، شدد على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي.

واستقبل المبعوث الأممي أمس، في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سفير السودان إبراهيم محمد أحمد، وسفير النيجر إسيك إيغ غاتو، والقائم بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود.

"رسم خرائط"

يذكر أن المبعوث الأممي أكد في أكتوبر 2022 أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

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