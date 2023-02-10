الجزائر تعلن عن مساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لتركيا وسوريا

قررت الجزائر تقديم مساعدات مالية لكل من تركيا وسوريا لدعمهما في جهود التكفل بمنكوبي الزلزال.

وجاء في بيان للحكومة: تنفيذًا للتعليمات التي أسداها السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.

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يذكر أن الجزائر قررت إرسال فريق مساعدة من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الاثنين، وامتد إلى سوريا وبلدان مُجاورة.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، عن آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ بكل من سوريا وتركيا.

وتمكنت فرق الإنقاذ في تركيا من إجلاء 12 شخصا على قيد الحياة وانتشال 69 متوفى، وهذا لغاية اليوم الجمعة على الساعة 08:00 صباحا.

كما أنقذت الفرق الجزائرية في سوريا شخصاً واحداً فقط وانتشلت 33 متوفى منذ بدء العملية يوم 6 فبراير 2023.

ومن بين المواقف المؤثرة التي رصدتها الكاميرات وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إخراج منقذ جزائري طفلاً من تحت الركام في تركيا.

ونشرت الحماية المدنية الجزائرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك فيديو يظهر لحظة دخول أحد أفراد فريق الإنقاذ الجزائري تحت الأنقاض لإخراج الطفل.

وعقب دخوله تحت الأنقاض بدأ عون الحماية الجزائرية في التكلم مع الطفل. قائلا له "بي بي، أيا وليدي، أيا عمري، أيا حبيبي، أعطيني يدك".

وبعد إخراجه من تحت الأنقاض، حضن عون الإنقاذ الجزائري، الطفل، وأجهش بالبكاء متؤثرا بالموقف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع مقطع الفيديو، منوهين برباطة جأش عون الحماية المدنية الجزائري وكذا إحساسه المرهف وإنسانيته.