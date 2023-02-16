إعادة إعمار تركيا تثير غضباً ليبياً..نحن أولى بالمعروف!

أثار إعلان حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، منح مساعدات مالية إلى تركيا لدعمها في إعادة إعمار المدن المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد الأسبوع الماضي، مخلفا آلاف الضحايا، غضبا في ليبيا، واتهامات لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بإنفاق أموال الدولة من تحقيق مصالحه والبقاء في السلطة على حساب مصلحة البلاد.

وتفجر هذا الغضب، عقب إعلان وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين الماضي، أن بلادها ستخصص 50 مليون دولار دفعة أولى للمساهمة في إعادة إعمار تركيا، معتبرة أن الأخيرة "ساندت الشعب الليبي في كثير من المواقف"، ومشيرة إلى أنّه من الضروري "مساعدتها والتآزر معها في هذه الأوقات الصعبة ووقت الكوارث الطبيعية".

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"بلادنا أحقّ وأولى"

لكن هذا "السخاء"، أثار موجة غضب بين عدد من الليبيين، إذ اعتبر الكثيرون أن ليبيا التي تعاني مدن عدة فيها من دمار كبير بالبنية التحتية، تحتاج أولا إلى إعادة الإعمار، وأن البلاد أحقّ وأولى بهذه الأموال.

بينما تساءل آخرون عن عدم تقديم دعم مماثل لسوريا المتضرّرة كذلك من الزلزال. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "توظيف حكومة الوحدة الوطنية للكوارث الإنسانية لأهداف سياسية، وعلى حساب احتياجات أبناء الوطن عمل مرفوض".

كما أضاف أنه "يجب التفريق ين عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، وبين عملية إعادة الإعمار"، مشيرا إلى وجود 6 مدن ليبية والآلاف من منازل المواطنين المدمّرة، إلى جانب عشرات الآلاف من النازحين والمهجرين، يحتاجون لمساعدة وتدخلّ عاجل، كما أنّهم أولى بصرف الملايين من الدولارات عليهم وليس على إعادة الإعمار في تركيا.

ودعا حمزة الأجهزة الرقابية والسلطة القضائية، إلى التصدّي لـ "عبث حكومة الوحدة الوطنية بمقدرات وأموال الشعب الليبي لتحقيق مكاسب سياسية."

"تركيا لا تحتاج مساعدتنا"

بدوره، اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد خليل الشركسي، أنّ تركيا ذات الدخل القومي الذي يناهز دخل ليبيا بأضعاف، وذات التحالفات القوية "ليست بحاجة لبلد منهك اقتصاديا وسياسيا"، مؤكدّا أنّ بلاده هي التي تعاني آثار زلزال سياسي وفساد، ويعاني شعبها من مختلف الأمراض ويجلس أمام سفارات الدول الأجنبية طمعا في سداد ديون علاجه.

وقال الشركسي في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، "لو كان أمر الصرف محتوما، فإن سوريا أولى بهذا المبلغ".

بينما رأى حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة السابقة، أنّ منح المنقوش هبة مالية بقيمة 50 مليون دولار إلى تركيا يستهدف "تمويل حملة أردوغان الانتخابية"، وتحدث عن وجود وعود بدفع حكومة الدبيبة نصف مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن مدينة بنغازي مسقط رأس وزيرة الخارجية أولى بإعادة الإعمار.

في الأثناء، نشر ناشطون صورا أظهرت تهالك البنية التحتية في المدن الجنوبية، ووّثقت حالة الطرقات المهترئة التي يرجع تاريخ إنشائها إلى ستينات القرن الماضي، وقالوا إن" جنوب ليبيا أحقّ بهذه الأموال من جنوب تركيا".

يشار إلى أن ليبيا كانت من أولى الدول التي أرسلت طائرات مساعدات غذائية وطبيّة وفرق إنقاذ إلى تركيا، كما أطلقت حكومة الدبيبة حملة شعبية لجمع التبرّعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.