ما سر وصفاته؟.. المطبخ الجزائري في صدارة القارة السمراء

تواصل أطباق المطبخ الجزائري الاستحواذ على إعجاب متذوقي الطعام، والتموقع في طليعة تربيب تقييمات المطاعم وأهمها موقع "TasteAtlas" المتخصّص في هذا الشأن، فوفق ما نشره الموقع، تسيطر الجزائر على قائمة الأطباق الـ25 الأفضل في قارة أفريقيا بـ 8 أطباق.

وجاء طبق الرشتة في المركز الأول، وطاجين الزيتون ومقروط اللوز في المركزين السادس والسابع، والمحاجب والشخشوخة وغيرها من أطباق المطبخ الجزائري، تمّ تصنيفها في قائمة الأفضل في إفريقيا لكلّ الأنواع.

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وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الخبر ووسم #المطبخ_الجزائري_سيد_القارة عن سر وصفات الأكلات الجزائرية التي تجعلها محببة وتحصد أعلى التقييمات.

وتشمل قائمة الطعام الجزائرية في التصنيف القارّي معجّنات، وأطباق حساء، وحلويات. ومن بين الأطباق التي تحتّل المراتب الأولى على الموقع، حلوى المخبّز، و"الشربة البيضاو"، والقرنطيطة أيضا.

كما ضمت القائمة أطباقا مغاربية مشتركة تحظى بشعبية كبيرة في الجزائر، وكذا في تونس والمغرب وليبيا وحتى موريتانيا، على غرار الكسكس، والحريرة، والبريك، والمسمّن، والبغرير.

وعلى المستوى العالمي، يحتلّ المطبخ الجزائري المركز الـ34 في نفس التصنيف. وهي أفضل مرتبة للدول الإفريقية والعربية في الموقع.

وحصلت أطباق الجزائر الـ28 المعروضة لتقييم الزوّار في TasteAtlas، على تقييم بـ 4.07 نقاط، من مجموع 5 نقاط.

ويعتبر Tasteatlesدليل سفر تجريبي للمطبخ التقليدي يجمع بين الوصفات ومراجعات الطعام والمقالات البحثية لمشاركة نكهة عالمية للمطبخ.

وتجاوز المطبخ الجزائري في عام 2022 شهرته المحلية بحصده تصنيفات عالمية، مستفيداً من التنوع الثقافي ومساحة البلد الواسعة التي جعلت لكل منطقة أكلاتها الخاصة.

فقد صنع المطبخ الجزائري الحدث بأطباقه اللذيذة والشهية، إذ جاء في المركز الـ 34 على مستوى العالم.

واحتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا بطبق "الرشتة" في سبتمبر الماضي، وهي طبق الشعيريات (Noodles). حيث تم تصنيفها من قبل موقع TasteAtlas المتخصص من بين أفضل الأطباق في العالم.

وقبيل ذلك بأيام افتكت حلوى " مقروط اللوز " التي تزّين أطباق العائلات الجزائرية في مختلف المناسبات، المرتبة الرابعة في العالم بين الحلويات الأكثر تقييما.