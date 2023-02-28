تحولت أسعد لياليه لكابوس.. من هو أشرف حكيمي المتهم بالاغتصاب

صنع النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جرمان، الحدث أيام المونديال الماضي بأدائه المميز وصورة عناق والدته المعبرة عن بر الوالدين التي غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، لتعود أخباره إلى عناوين وسائل الإعلام ومنشورات مواقع التواصل لكن هذه المرة بطريقة أخرى.

فبينما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الاثنين، اختيار اللاعب أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، ضمن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2022، الليلة من المفترض أن تكون أسعد ليالي اللاعب لكنّها تحوّلت إلى كابوس يطارده، بعدما اتهمته فتاة شابة باغتصابها داخل منزله قبل أيام قليلة.

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وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الاثنين، أن النجم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جرمان، يواجه اتهاما باغتصاب شابة في منزله.

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الضحية لا ترغب في تقديم شكوى، بل مجرد الكشف عن اغتصابها من قبل حكيمي، ليتولى مكتب المدعي العام القضية ويعمل المحققون على الملف، الذي تم تجميعه على أساس أقوال المدعية.

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في أواخر فبراير.

وقالت "لو باريزيان" إن حكيمي تعرف على الشابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في 16 يناير الماضي، ويوم السبت الموافق 25 فبراير، ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب في الليل، على متن سيارة أوبر التي طلبها لها حكيمي، لكنّ الأمور خرجت عن السيطرة في منزل حكيمي "24 عاما"، حسب كلمات الشابة، إذ تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإنّ مكتب المدعي العام في نانتير "الضاحية الغربية للعاصمة باريس" أعلن عن فتح تحقيق في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، ورفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة"، حسبما نشرت الوكالة الفرنسية.

ليعود بذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن تفاصيل القصة وكذا خلفيات اللاعب وتاريخه.







أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي ووالدته أشرف حكيمي ووالدته واخته خلال حفل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الغردقة بمصر أشرف حكيمي ووالدته

ووفق ما جمعته العربية.نت عن اللاعب فقد ولد أشرف حكيمي في 4 نوفمبر 1998 في مدريد، إسبانيا، في أسرة من أصول مغربية. والده من وادي زم ووالدته من مدينة القصر الكبير شمال المغرب. استطاع أن ينتقل من "الهامش" ليبزغ نجمه في سماء كرة القدم العالمية.

حكيمي لم يتردد في التصريح، في مناسبات عديدة، بأن والده كان بائعا متجولا، وأنه وأمه عانيا كثيرا من أجله، وكانا يضحيان بجهدهما وبما يملكان من أجل تمكينه من أن يمارس كرة القدم، مدثرا بدعوات أمه له بالنجاح في مسيرته، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المغربية.

لعب حكيمي لفرق عالمية مثل إنتر ميلان بروسيا دورتموند، والنادي الملكي ريال مدريد الذي تربّى في أحضانه منذ الصغر.

حكيمي لعب كظهير أيمن ووسط دفاع في بدايته الكروية. وانضمَّ اللاعب العربي المغربي لنادي ريال مدريد الإسباني، ومثَّلَ بلده المغرب بعد تفضيله المنتخب الوطني المغربي رغم تكوينه في مدرسة الملكي ريال مدريد.

كانت المباراة الأولى لأشرف مع النادي الملكي سنة 2016 في مباراةٍ وديّةٍ جمعته مع النادي العاصمي باريس سان جيرمان.

واستطاع تحقيق العديد من الألقاب مع ريال مدريد. وانضم إلى المنتخب المغربي المشارك في كأس العالم 2018.

تم إعارته إلى نادي بوروسيا دورتموند 2018-2020، ثم لعب لنادي إنتر ميلان 2020-2021، وحاليا هو يلعب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد حصل على العديد من الجوائز، وصار اسمه يردد على ألسن الجمهور المغربي، حتى إن زميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي وصفه بـ"أفضل ظهير أيمن في العالم".

ورغم تألقه ومجاورته لنجوم كبار، ظل حكيمي محافظا على تواضعه؛ إذ لا يجد حرجا في التصريح في مقابلاته مع الصحافيين بافتخاره بأسرته البسيطة وبماضي أبيه المتحدر من وادي زم وأمه المنتسبة إلى القصر الكبير.

زوجته فنانة مشهورة

أما زوجته هبة عبوك وتدعى هبة أبو خريس بن سلمان، ولدت لأصول عربية فوالدها من أصل ليبي، ووالدتها من أصل تونسي، وهي فنانة مشهورة ومعروفة في إسبانيا، بدأت في مسيرتها الفنية في 2008، فقد عُرفت من خلال مشاركتها في فيلم "ذا برينس" الذي جسدت فيه دور فاطمة، كما أنها تتحدث خمس لغات بطلاقة وهي: الإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والعربية، والإنجليزية، كما وتكبره هبة عبوك 12 عاماً فهي من مواليد عام 1986، أنجب حكيمي من زوجته هبة طفلاً واحداً لم يتم الكشف عن اسمه، كما وتقدر ثروة هبة ما يقارب 5 ملايين دولار أمريكي في 2022.