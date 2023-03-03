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الرئيس التونسي قيس سعيّد
الرئيس التونسي قيس سعيّد

الرئيس التونسي: حان الوقت لمحاسبة المتربصين بالشعب

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان لمحاسبة من وصفهم بالمتربصين بالشعب، مشدداً على أن هذا "مطلب مشروع للتونسيين".

وأضاف سعيد في تصريحات أدلى بها خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ونشرتها رئاسة الجمهورية على فيسبوك، أن الاتحاد التونسي للشغل حر في تنظيم مظاهراته لكن ليس حراً في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها.

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وتابع الرئيس التونسي "هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس"، مشدداً على أن "تونس ليست بلد المظاهرات التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي".

"تونس ليست بستاناً"

وقال سعيد إن هناك من يتحالف مع من أرادوا الإفلات من المحاسبة والمساءلة، مضيفا أن "تونس ليست بستاناً أو أرضاً بلا سيد".

يذكر أن وزارة الخارجية التونسية دعت الثلاثاء الماضي، البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية مستندةً في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات تم توقيفها مؤخراً.

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