أزمة المهاجرين
5 قتلى و33 مفقوداً جراء غرق 4 قوارب مهاجرين قبالة تونس
غرقت هذه القوارب قبالة سواحل صفاقس يومي الأربعاء والخميس وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا
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قال مسؤول قضائي لوكالة "رويترز"، إن أربعة قوارب تقل مهاجرين أفارقة غرقت قبالة سواحل تونس يومي الأربعاء والخميس أثناء محاولتها عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا مما خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى و33 مفقوداً، في حين أنقذ خفر السواحل 84 آخرين.
وأوضح القاضي فوزي المصمودي أن القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس يومي الأربعاء والخميس وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا.
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