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Migrants on an overcrowded wooden boat await rescue by the German NGO migrant rescue ship Sea-Watch 3 and the French NGO SOS Mediterranee migrant rescue ship Ocean Viking, during a rescue operation in international waters off the coast of Tunisia, in the western Mediterranean Sea, August 1, 2021. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
مهاجرون على قارب مكتظ قبالة سواحل تونس ينتظرون إنقاذهم (أرشيفية)
أزمة المهاجرين

5 قتلى و33 مفقوداً جراء غرق 4 قوارب مهاجرين قبالة تونس

غرقت هذه القوارب قبالة سواحل صفاقس يومي الأربعاء والخميس وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا

تونس - رويترز
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قال مسؤول قضائي لوكالة "رويترز"، إن أربعة قوارب تقل مهاجرين أفارقة غرقت قبالة سواحل تونس يومي الأربعاء والخميس أثناء محاولتها عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا مما خلف ما لا يقل عن خمسة قتلى و33 مفقوداً، في حين أنقذ خفر السواحل 84 آخرين.

وأوضح القاضي فوزي المصمودي أن القوارب المتهالكة غرقت قبالة سواحل صفاقس يومي الأربعاء والخميس وسط تزايد وتيرة الهجرة باتجاه أوروبا.

جثة مهاجر غارق على شواطئ تونس (أرشيفية)
جثة مهاجر غارق على شواطئ تونس (أرشيفية)
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