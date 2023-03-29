"تحدي الكارني".. حملة تضامنية مغربية مختلفة تحفظ ماء وجه الفقراء

أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، النسخة الثانية من حملة "تحدي الكارني"، وهي مبادرة إنسانية تضامنية تهدف إلى تسديد ديون الفقراء المتراكمة لدى محال البقالة، وتخفيف تكاليف المعيشة على هؤلاء الأشخاص، خصوصا مع أزمة غلاء الأسعار.

وتقوم فكرة التحدي، على التوجه عند بقال الحي وأداء الديون العالقة في ذمة الأسر المعوزة حسب قدرة كل شخص، على اعتبار أن البقال هو الذي يتوفر على دفتر الديون أو ما يعرف في المغرب بـ"الكارني".

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ولقيت هذه المبادرة الشبابية تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، حيث اعتبرها مواطنون "مبادرة حسنة للقيام بالأعمال الخيرية خلال هذا الشهر الكريم، خصوصا وأنها تبقى مستورة بين صاحب المبادرة والبقال، حفاظا على ماء وجه هؤلاء الأسر المعوزة".